С аукциона продается российское судно «Иван Лопатин», которое стоит в Клайпедском порту

Фото из открытых источников

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С аукциона продается арестованный сухогруз «Иван Лопатин» российской компании «Мурманское морское пароходство».

На портале evarzytynes.lt указано, что первый аукцион по продаже сухогруза будет проходить с 4 июля по 5 августа, стартовая цена судна – 2,4 млн евро.

По данным портала marinetraffic.com, сухогруз «Иван Лопатин» стоит в Клайпедском порту с конца октября 2017 года, когда он пришел из исландского порта Грундартанги.

Портал ve.lt некоторое время назад писал, что стоящее рядом с плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ) Independence судно «Иван Лопатин» находится в плохом состоянии и представляет угрозу для плавучего СПГ-терминала.

«Иван Лопатин» стоит в бывшем терминале Морской переправы, который принадлежит Клайпедской стивидорной компании (Klasco).

Как утверждает ve.lt, сухогруз был арестован по просьбе одного санкт-петербургского предприятия за долга судовладельца, в связи с порчей перевозимого груза. По оценке источников портала, стоимость сухогруза на рынке составляет минимум 10 млн евро.

У компании «Мурманское морское пароходство» около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходившее под российским флагом «Иван Лопатин» – одно из новейших судов компании, сухогруз построен в 2010 году.

BNS