Польша и НАТО подписали соглашение в сфере кибербезопасности

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Польша и НАТО подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Польское радио.

Документ подписали замминистра обороны Томаш Здзикот и помощник генсекретаря НАТО по вопросам новых угроз безопасности Антонио Миссироли.

«Соглашение предусматривает постоянное сотрудничество в сфере киберзащиты, в частности создание круглосуточных контактных пунктов и общий ответ на инциденты», – говорится в сообщении.

Тажке документ является правовой основой для возможного использования НАТО команд быстрого реагирования в случае угрозы в киберпространстве. Он также определяет сферы сотрудничества, в которых альянс может поддержать Польшу.

«Благодаря соглашению Польша будет принимать участие в разработке систем раннего предупреждения об угрозах в киберпространстве, также сможет рассчитывать на советы экспертов НАТО и сотрудничество с промышленностью вооружений в этой сфере», – пишет издание.