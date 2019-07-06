Польша и НАТО подписали соглашение в сфере кибербезопасности

Польша и НАТО подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Польское радио.
Документ подписали замминистра обороны Томаш Здзикот и помощник генсекретаря НАТО по вопросам новых угроз безопасности Антонио Миссироли.
«Соглашение предусматривает постоянное сотрудничество в сфере киберзащиты, в частности создание круглосуточных контактных пунктов и общий ответ на инциденты», – говорится в сообщении.
Тажке документ является правовой основой для возможного использования НАТО команд быстрого реагирования в случае угрозы в киберпространстве. Он также определяет сферы сотрудничества, в которых альянс может поддержать Польшу.
«Благодаря соглашению Польша будет принимать участие в разработке систем раннего предупреждения об угрозах в киберпространстве, также сможет рассчитывать на советы экспертов НАТО и сотрудничество с промышленностью вооружений в этой сфере», – пишет издание.korrespondent.net