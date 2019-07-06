В Литву прибыло 150 португальских военных

В Литве в среду встречали прибывших в страну тренироваться около полусотни военнослужащих Португалии, сообщило Министерство обороны.
Церемония встречи состоялась в Драгунском батальоне им. Бутгейдиса в Клайпеде.
До сентября смена португальского ротационного военного контингента вместе с мотопехотинцами бригады Zemaitija будет тренироваться на совместных учениях.
«Ваша ротация – уже третья, которую принимает мотопехотная бригада Zemaitija. Мы высоко ценим результаты прежних миссий ротационных сил, профессионализм военных и успех совместных учений», – сказал для пресс-релиза начальник штаба Zemaitija, полковник-лейтенант Викторас Багдонас.
Португальцы обосновались в казармах Драгунского батальона им. Бутгейдиса и будут тренироваться преимущественно с бойцами этого батальона. Во время ротационного периода португальские военные также будут участвовать в учениях с военнослужащими ВМС и Сил спецопераций Литвы.
Португальские военные привезли с собой технику – внедорожники, грузовики и боевые лодки.
Эта ротация не связана с дислоцированным в Рукле международным батальоном НАТО.
Последний раз Португалия присылала своих военных в Литву на несколько месяцев весной прошлого года.
Похожий ротационный военный контингент после аннексии Россией Крыма в 2014 году в Литве размещали Бельгия, Чехия, Дания, США, Польша, Люксембург, Венгрия и Германия.BNS