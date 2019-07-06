Украина — столица кори

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Каждый второй украинец сомневается, что прививки эффективно защищают от болезней. Неудивительно, что Украина стала одной из причин эпидемии кори в Европе.

Напомним, что в прошлом году корью в Украине заболели 50 тысяч человек. В течение только половины 2019 года это число увеличилось — заразились 55,3 тысячи человек, из них 29316 детей.

Корь — опасное и крайне заразное (практически 100-процентная заражаемость) вирусное заболевание. До изобретения вакцины в 1963 году от кори ежегодно умирали миллионы людей.

В 2016 году число смертельных случаев впервые сократилось до 90 тысяч. Но по итогу 2018 года стремительно выросла — до 230 тысяч.

Против кори не существует лечения, но есть вакцина, которая входит в обязательный прививочный календарь.

В трех четвертях лабораторно подтвержденных случаев заражения в Украине пациенты не имели никакой истории иммунизации.

Распространение болезни из-за нехватки прививок происходит во всех регионах Украины. Но частично вспышка болезни произошла из-за вооруженного конфликта на Донбассе.

В Всемирной организации здравоохранения отмечают, что для предотвращения вспышек заболеваемости нужно, чтобы прививки были по меньшей мере у 95 процентов населения.

Уровень доверия украинцев к вакцинам начал падать с 2008 года, когда после прививки от кори в Краматорске умер старшеклассник Антон Тищенко. Тогда президент Виктор Ющенко отменил обязательную вакцинацию.

Несмотря на то, что смерть Антона не была связана с вакциной, в памяти населения укоренилось негативное отношение к прививкам.