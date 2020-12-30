С. Гентвилас: по поводу разлива нефти в море будет обращение в правоохранительные органы

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Министр экологии Симонас Гентвилас пообещал обратиться в правоохранительные органы по поводу инцидента, когда на терминале в Бутинге в понедельник произошел разлив нефти в море.

У министра вызвали сомнения утверждения компании по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, управляемой польским нефтяным концерном Orlen, что в море вылилось менее полтонны нефти.

«По методике министра экологии аварии до тонны ликвидирует само предприятие, свыше тонны — государство. И здесь я вижу, что Orlen Lietuva может понизить цифры (…) Глядя с воздуха, какие пятна на море, поверить, что разлилось только полтонны — я отношусь к этому скептически», — в среду сказал радиостанцииLRT radijas С. Гентвилас.

«Думаю, что здесь необходимо расследование, поэтому мы этот материал передаем также и для досудебного расследования, чтобы правоохранительные органы посмотрели, действительно ли такое количество разлилось», — заявил он.

Во вторник компания Orlen Lietuva сообщила, что инцидент полностью взят под контроль, а в море разлилось 480 литров нефти.

Министерство экологии в понедельник заявило, что в море вылилось до двух тонн нефти.