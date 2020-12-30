Великобритания первой зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca

Великобритания стала первой страной в мире, зарегистрировавшей 30 декабря вакцину против коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, сообщает Reuters.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения разрешить использование вакцины COVID-19 Оксфордского университета AstraZeneca», — говорится в опубликованном заявлении Министерства здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что регистрация вакцины прошла на фоне серьезного зимнего всплеска заболеваний, вызванным новым, очень заразным вариантом вируса.