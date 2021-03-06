С. Крепшта: в 1-м квартале Литва получит 600 тыс. доз вакцин, во 2-м – 3 млн доз

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В первом квартале этого года, до конца марта, Литва в общей сложности должна получить около 600 тыс. доз вакцины от COVID-19, а во втором квартале — еще 3 млн дох вакцины, говорит советник президента Симонас Крепшта.

«Мы получили четкое заверение, что уже в 1-м квартале страны Евросоюза (ЕС), включая Литву, по принципу pro rata (соответствия, пропорциональности) получат около 100 млн доз вакцины, это значит, около 600 тыс. доз вакцин будет поставлено в Литву в общей сложности с начала поставок до конца марта», — сказал С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.