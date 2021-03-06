С. Крепшта: в 1-м квартале Литва получит 600 тыс. доз вакцин, во 2-м – 3 млн доз

В первом квартале этого года, до конца марта, Литва в общей сложности должна получить около 600 тыс. доз вакцины от COVID-19, а во втором квартале — еще 3 млн дох вакцины, говорит советник президента Симонас Крепшта.
«Мы получили четкое заверение, что уже в 1-м квартале страны Евросоюза (ЕС), включая Литву, по принципу pro rata (соответствия, пропорциональности) получат около 100 млн доз вакцины, это значит, около 600 тыс. доз вакцин будет поставлено в Литву в общей сложности с начала поставок до конца марта», — сказал С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.
По данным Департамента статистики, на сегодняшний день Литва получила 279,9 тыс. доз вакцины.
«Это внушительные цифры. Ну, а во 2-м квартале эти поставки в отношении Литвы должны достигнуть около 3 млн вакцин дополнительно», — сказал советник президента.
По его словам, на ближайший месяц планы поставок вакцин вполне надежные, однако долгосрочные графики еще могут корректироваться. И все же представитель президентского офиса надеется, что вероятные колебания в утвержденных сейчас графиках поставок вакцин будут компенсироваться новыми вакцинами, которые еще будут подтверждены.
В течение ближайших недель должна быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson.
В Литве сейчас идет вакцинация препаратами BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.