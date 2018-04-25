С начала карантина треть украинцев перестали работать

С начала введенного в Украине карантина с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа, 32 проц граждан находится в отпуске по собственному желанию, 4 проц потеряли работу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

В данных сообщается, что с момента введения карантина в Украине, 35 проц продолжают работать в обычном режиме, а 29 проц перешли на дистанционную работу.

Отметим, что по данным опроса, до введения карантина имели работу 65 проц взрослых украинцев.