default image
Слежка в карантин. Коронавирус убивает демократию

Подробнее...
default image
Г. Сурплис: проверено рекордно большое число проб, процент заразившихся сокращается

Подробнее...
default image
В Литве зарегистрирована новая политическая партия - Национальное объединение

Подробнее...
default image
ООН: Если не защитить от COVID-19 мигрантов и беженцев, мы не сможем взять его под контроль

Подробнее...
default image
В марте в Литве недополучено около 15% запланированных налогов – ГНИ

Подробнее...
default image
С начала карантина треть украинцев перестали работать

Подробнее...
default image
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

Подробнее...
default image
В пяти странах Африки еще нет коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудит с министрами НАТО помощь альянса во время коронавирусного кризиса

Подробнее...
default image
Берлин:бездомные могут стать главными разносчиками вируса

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил создание фонда для поддержки крупных предприятий

Подробнее...
default image
Из-за новых случаев коронавируса закрывается поликлиника Шешкинес в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Египте введен принудительный карантин за свой счет для возвращающихся из-за границы

Подробнее...
default image
В Литве установлено 649 случаев коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис о коронавирусе в Беларуси: это может быть неуправляемый очаг

Подробнее...
default image
На фразу “социальное дистанцирование” хотят взять патент

Подробнее...
default image
Пандемия жестокости: в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: зарплаты работающим в очагах медикам повысят на 100%, остальным - на 15%

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис сказал, что думают понемногу разрешить возобновлять деятельность малому бизнесу

Подробнее...
default image
В Праге начали размещать бездомных в гостиницах из-за пандемии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

С начала карантина треть украинцев перестали работать

С начала введенного в Украине карантина с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа, 32 проц граждан находится в отпуске по собственному желанию, 4 проц потеряли работу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

В данных сообщается, что с момента введения карантина в Украине, 35 проц продолжают работать в обычном режиме, а 29 проц перешли на дистанционную работу.

Отметим, что по данным опроса, до введения карантина имели работу 65 проц взрослых украинцев.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600