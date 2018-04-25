В марте в Литве недополучено около 15% запланированных налогов – ГНИ

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В марте в госбюджет Литвы поступило примерно на 15% меньше налогов, чем планировалось, сообщила глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Эдита Янушене.

«На план на март, совокупные поступления, не выполнен примерно на 15%. О конкретных суммах, когда мы окончательно согласуем, обязательно информируем», — сказала Э. Янушене на пресс-конференции в четверг.

Чтобы помочь пострадавшему от коронавируса и объявленного карантина бизнесу, правительство объявило, что можно будет отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного периода времени, причём годовые взиматься не будут. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пеней, будет приостановлено взыскание налоговых недоплат.