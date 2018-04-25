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TOP,Новости,Образование

С началом удаленного обучения учебная платформа в Литве не выдержала нагрузку

Nuotrauka pixabay.com

В понедельник, с началом удаленного обучения, электронные обучающие платформы не выдержали нагрузку. 

В социальных сетях родители с самого утра выражали возмущение тем, что системы информационного обучения TAMO, Eduka, Mano dienynas не работали.  

Nuotrauka smm.lt

Как сообщила BNS представитель издательства Sviesa, управляющей системой Eduka, Арманте Рагините, этим утром поток пользователей, желающих присоединиться к системе значительно вырос, не помогли и две недели подготовки.  

«У нас были две недели на подготовительные работы и до вчерашнего вечера системы работали слаженно (…). Утром мы заметили значительно выросшие потоки, которые технологии, как бы они не были подготовлены, не выдержали», – сообщила представитель издательства.

Она также сказала, что в данный момент проблема решается – повышается пропускная способность серверов, все больше людей без помех могут пользоваться системой. 

В ходе объявленного в связи с коронавирусом карантина ученики пока были на двухнедельных каникулах. В понедельник учебный процесс возобновился удаленным способом. 

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