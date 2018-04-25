С началом удаленного обучения учебная платформа в Литве не выдержала нагрузку

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В понедельник, с началом удаленного обучения, электронные обучающие платформы не выдержали нагрузку.

В социальных сетях родители с самого утра выражали возмущение тем, что системы информационного обучения TAMO, Eduka, Mano dienynas не работали.

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Как сообщила BNS представитель издательства Sviesa, управляющей системой Eduka, Арманте Рагините, этим утром поток пользователей, желающих присоединиться к системе значительно вырос, не помогли и две недели подготовки.

«У нас были две недели на подготовительные работы и до вчерашнего вечера системы работали слаженно (…). Утром мы заметили значительно выросшие потоки, которые технологии, как бы они не были подготовлены, не выдержали», – сообщила представитель издательства.

Она также сказала, что в данный момент проблема решается – повышается пропускная способность серверов, все больше людей без помех могут пользоваться системой.

В ходе объявленного в связи с коронавирусом карантина ученики пока были на двухнедельных каникулах. В понедельник учебный процесс возобновился удаленным способом.