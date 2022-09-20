С понедельника в Литву не пустили 26 россиян – СОГГ Литвы

В шести случаях отказа во въезде у россиян были визы, выданные Литвой, по четыре случая пришлось на визы Франции и Германии, не впущены трое россиян с польскими визами, по двое – с австрийскими, греческими, венгерскими и итальянскими.

По словам Монтвидаса, конфликтов между должностными лицами и не впущенными гражданами на пограничных пропускных пунктах не возникало.

«Мы не фиксировали конфликтных ситуаций. Они понимают принятые нами решения и отправляются обратно в страну, откуда прибыли», – сказал он.

По словам замглавы погранслужбы, по неофициальным данным Латвия за этот период не впустила трех россиян.

По данным СОГГЛ, только за первые минувшие сутки применения более строгих правил допуска граждан РФ, в страну прибыли 1159 россиян – почти в два раза меньше, чем неделю назад, когда прибыло 2141.

После вступления в силу регионального решения о запрете въезда части граждан России, уже получивших визы, с понедельника в Литву будут допускают только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, работников сферы автоперевозок, членов семей граждан Евросоюза, а также имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения россиян.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Сотрудники СОГГЛ, отказывая во въезде на территорию Литвы не соответствующему критериям гражданину России, будут иметь право аннулировать или отозвать его визу.

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