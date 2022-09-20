Генсек ООН призвал к масштабному обмену пленными

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате «всех на всех». Об этом сообщает РИА Новости.
«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил он.
Вместе с тем, Гуттериш допускает, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.
«Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», — заявил генсек ООН.
Напомним, в оккупированной Еленовке Донецкой области в колонии, где содержат украинских военнопленных, накануне предполагаемого визита миссии ООН улучшили бытовые условия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил обменные фонды Украины и России. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия захватила больше военнопленных, чем Украина.korrespondent.net