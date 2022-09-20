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Генсек ООН призвал к масштабному обмену пленными

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате «всех на всех». Об этом сообщает РИА Новости.

«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил он.

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Вместе с тем, Гуттериш допускает, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.

«Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», — заявил генсек ООН.

Напомним, в оккупированной Еленовке Донецкой области в колонии, где содержат украинских военнопленных, накануне предполагаемого визита миссии ООН улучшили бытовые условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил обменные фонды Украины и России. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия захватила больше военнопленных, чем Украина.

korrespondent.net

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