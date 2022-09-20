Президент Литвы: поскольку РФ продолжает геноцид украинцев, следует усилить помощь Киеву

После того как украинские силы отвоевали Харьковскую область у россиян, представители Киева заявили, что они насчитали 450 трупов в братской могиле возле Изюма и обнаружили 10 возможных центров пыток.

Братская могила, вероятно, является одной из крупнейших, обнаруженных в Украине за более чем шесть месяцев российского вторжения.

По словам представителей Украины, часть захороненных в могилах людей подверглась пыткам, они умерли насильственной смертью.

«Демократический мир должен увеличить число свои обороты и усилить поддержку Украины. Всеми необходимыми средствами, но прежде всего военными средствами. Еще больше оружия, еще больше боеприпасов и прочей амуниции», — сказал Науседа.

По словам президента, это единственный способ остановить пытки мирных жителей, убийства и саму войну.

«Украина сделает это, давайте просто дадим ей то, что ей нужно. Сейчас!» — призвал Науседа.

Он подчеркнул, что ни один военный преступник не может уйти от ответственности, и призвал к скорейшему созданию Специального трибунала для расследования военных преступлений России.

«Международное сообщество должно обеспечить справедливость. Это долг и ответственность всех нас», — подчеркнул президент.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, со своей стороны, также призвал поддерживать Украину не только на словах, но и поставками оружия.

«Слова не помогли предотвратить массовые захоронения. Одно только осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче слов. Давайте вооружим Украину сейчас, значит сейчас», — написал министр в Twitter.

Новость об обнаружении массовых захоронений вызвала возмущение и осуждение со стороны международного сообщества. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет, чтобы президент России Владимир Путин предстал перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ужасные выводы еще раз показали, что мировые лидеры должны объявить Россию государством, поддерживающим терроризм.

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