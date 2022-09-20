В ЕС намерены создать миссию для помощи Украине

Он отметил, что решение о создании упомянутой миссии могут принять на аналогичной встрече глав МИД Союза в октябре.

«Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов. … Мы сможем представить предложение министрам иностранных дел на встречу в октябре. Это будет очень быстрая процедура. Но это должно быть согласовано с украинской стороной», — резюмировал Боррель.

Как сообщалось, Брюссель в середине октября направит в Украину 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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