С пятницы вечера в Литве временно не будет действовать портал здравоохранения e.sveikata

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Планировавшееся на минувшей неделе обновление электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata состоится в пятницу вечером, поэтому временно нельзя будет скачать «паспорт возможностей», сообщил Реестровый центр.

По информации центра, система не будет работать с 20 час. пятницы до 8 утра субботы. В это время нельзя будет скачать или обновить «паспорт возможностей» или цифровое удостоверение коронавируса европейского образца.

В этом время также не будет возможности предоставлять данные учреждениям здравоохранения или получать их от них, получать или предоставлять данные из системы e.sveikata для пациентов, специалистов учреждений здравоохранения и аптек, жители не смогут приобретать лекарства по электронным рецептам.

Планировавшиеся на минувшей неделе работы были перенесены для лучшей подготовки к обновлениям.

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