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TOP,Образование,Общество

С ростом числа заражений жители Литвы избегают магазины

Фото pixabay.com

С ростом числа заражений коронавирусом в Литве значительно сократилось движение людей в направлении торговых центров и в общественном транспорте. 

Невзирая на то, что перемещение людей в офисы сейчас является самым большим с начала карантина в марте, свидетельствуют данные о мобильности населения, собранные Google. 

«Цифры свидетельствуют, что с начала этого года средний еженедельный поток населения в торговые центры и рекреационные объекты сократился до минимального уровня с середины июня», – отметил BNS экономист SME Finance Александр Изгородин.

С 28 сентября по 4 октября, по сравнению с 3 января – 6 февраля поток населения в этих объектах сократился на 22,6%. А в первую неделю сентября он был меньше на 13,6%.

«Похоже, что люди достаточно серьезно восприняли угрозы  COVID-19 и уже начали реже посещать торговые центры с тем, чтобы снизить риск заражения вирусом», – сказал экономист.

По его словам, сократившиеся потоки могут ухудшить торговую статистику, однако сентябрьские опросы потребителей показали, что они оценивали свое финансовое положение лучшим образом с начала года, и у них есть возможности для покупок и потребления. 

Между тем потоки в общественном транспорте также сокращаются. В первую неделю сентября они были на 4,6% меньше, чем в начале года, а с 28 сентября по 4 октября – уже на 9% меньше.

«Часть жителей, вероятно, реже стала пользоваться общественным транспортом и больше пользоваться автомобилями – своими личными машинами или такси», – сказал А. Изгородин.

Однако он отметил, что, невзирая на рост заболеваний, жители продолжают активное возвращение в офисы. В конце сентября – начале октября средний поток в офисы был лишь на 2,1% меньше того, что был в начале года, и это лучший показатель с момента введения карантина.  

«Невзирая на значительный скачек заболеваний COVID-19, все больше и больше работников в Литве возвращаются в офисы. Похоже, что часть из них устала от работы в удаленном режиме и соскучилась по общению с коллегами и клиентами», – сказала А. Изгородин.

Данные Google свидетельствуют о том, что мобильность людей в Литве в первые недели карантина значительно сократилась.

BNS

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