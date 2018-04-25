Швеция увеличит военный бюджет на 40%

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В Швеции правительство предложило увеличить военный бюджет на 2021-2025 годы на 40%. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, сообщает Associated press (AP).

Шаг вызван «постепенным ухудшением» региональной безопасности и «последствиями действий России», говорит министр.

«Это станет самым значительным наращиванием оборонных возможностей страны за последние 70 лет. Нельзя отбрасывать возможность вооруженной атаки на Швецию», — подчеркнул Хультквист.

Как уточнят издание, для принятия плана увеличения оборонного бюджета требуется его одобрение шведским парламентом, однако о дате голосования пока не сообщалось. План подразумевает выделение дополнительных $3,1 млрд; сейчас на оборонный бюджет Швеции приходится 1,1% ВВП.