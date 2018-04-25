COVID-19 больны примерно 50 военных, служащих в разных подразделениях и городах

Коронавирус сейчас подтвержден примерно у 50 военных, которые служат в разных городах и подразделениях литовской армии, концентрации случаев нет, информировало BNS Мининистерство обороны.
Как отмечает Минобороны, число больных военнослужащих в воинских подразделениях примерно такое же.
Большая часть заразившихся лечатся в Центре реабилитации военнослужащих в Друскининкай, остальные лечатся амбулаторно по месту жительства.
«Большинство выявленных на сегодняшний день случаев заболевания связано с очагами в городах Литвы, есть также отдельные завозные случаи (командировки и т. п.)», — утверждает министерство.