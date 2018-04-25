Молодые люди не получат вакцину от COVID до 2022 года — ВОЗ

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Молодежь может не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года. Об этом заявили в ВОЗ, сообщает The Guardian.

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан говорит, что в ближайшее время массовая вакцинация маловероятна. При этом приоритет в вакцинации будет предоставляться медикам и гражданам из групп риска.

«Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививку от коронавируса. Большинство людей согласны, что все начинается с медицинских и передовых рабочих. Но даже здесь нужно определить, кто из них подвержен наибольшему риску. Затем пожилые люди и так далее», — сказала Сваминатан.

Организация рассчитывает, что к 2021 году будет хотя бы одна эффективная вакцина, но даже в таком случае она будет доступна в ограниченных количествах.