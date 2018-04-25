Г. Науседа: страны Европы должны разделить бремя вызовов в связи с изменением климата

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

Европейские страны должны честно разделить между собой вызовы, связанные с климатическими изменениями, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, на котором одна из основных тем — изменение климата.

«Мы амбициозно относимся к вызовам в связи с изменением климата — Литва за период после восстановления независимости в 1990 году и до сегодняшнего дня сократила эмиссию двуокиси углерода на 58%», — сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

«Теперь нам нужно это сделать за куда более короткое время, поэтому нам нужен честный механизм распределения бремени», — сказал он.

По словам президента, этот механизм может быть создан на основе валового внутреннего продукта (ВВП) стран в рыночных ценах — согласно новейшим, за этот год, показателям

«Конечно, каждой стране Евросоюза (ЕС) придется провести индивидуальный анализ возможностей, в том числе и Литве», — сказал литовский лидер.

По словам Г. Науседы, в таком случае странам потребуется «обстоятельный, детальный и точный» план, как справиться с задачами в области климатических изменений до 2030 года.

Еврокомиссия предлагает ускорить сокращение выбросов вызывающих парниковый эффект газов — Брюссель хотел бы сократить их в Европе к 2030 году как минимум на 55%. Ранее ставилась цель сократить их на 40%.