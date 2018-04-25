ЕС призвал готовиться к Brexit без торгового соглашения

Саммит ЕС призвал страны союза и всех заинтересованных игроков готовиться к Brexit без достижения соглашения о торговле. Еврокомиссию также уполномочили подготовить набор чрезвычайных односторонних мер на этот случай. Соответствующее заявление утвердили на саммите ЕС по Brexit.

Саммит все же санкционировал продление переговоров на «несколько недель», но не позднее 31 декабря.

«Европейский совет (саммит ЕС — ред.) подтверждает, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года, и с озабоченностью отмечает, что прогресс на переговорах по ключевым для сообщества вопросам недостаточен, чтобы достичь соглашения. В этих условиях Евросоюз поручает своему главному переговорщику [Мишелю Барнье] продолжить переговоры в ближайшие недели и призывает Великобританию предпринять необходимые действия, чтобы сделать соглашение возможным», — сказано в документе.

«В связи с этим Европейский совет призывает все страны и институты сообщества, а также всех заинтересованных игроков активизировать работу на всех уровнях по подготовке ко всем сценариям, включая отсутствие соглашения. Саммит поручает Европейской комиссии своевременно подготовить предложения односторонних чрезвычайных мер для обеспечения интересов Евросоюза», — гласит заявление.

Кроме того, Саммит ЕС заявил Британии, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС «и все его протоколы должны быть имплементированы своевременно и в полном объеме».Как сообщалось, Еврокомиссия направила в Лондон официальное сообщение о нарушении правительством Великобритании соглашения о выходе из ЕС. Правительству Великобритании дается один месяц, чтобы отреагировать на письмо Еврокомиссии. Если не будут устранены противоречия, ЕК перейдет к следующему этапу процедуры — подаче иска в суд.

Перед этим Палата общин в Британии приняла проект, уничтожающий договоренности с ЕС. Он позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море, и, фактически, лишит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общий рынок ЕС в случае, если будет сохранена прозрачная ирландская граница.