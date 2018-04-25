С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Выросшее в прошлом году количество не впускаемых в страну лиц Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) связывает с ростом иммиграции.

На прошлой неделе СОГГЛ сообщила, что в 2019 году по различным причинам не впустила в страну 6087 иностранцев, это на 17,1% больше, чем в позапрошлом году (5198). В 2017 году пограничники отказали во въезде в Литву 5182 иностранцам.

«Общее количество лиц, не впущенных в страну, в основном росло потому, что увеличивалось количество не впущенных украинских и белорусских граждан», – сообщил BNS в СОГГЛ.

По данным пограничников, в прошлом году в Литву прибыло на 27% больше украинцев, и на 10% больше белорусов, чем годом ранее.