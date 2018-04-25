default image
В Польше хотят ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям

Подробнее...
default image
С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

Подробнее...
default image
В Украине предложили сократить срок службы в армии

Подробнее...
default image
Дело Н.Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд

Подробнее...
default image
В.Путин: Память о войне становится объектом политической конъюнктуры

Подробнее...
default image
В Каунасе встретятся премьеры Литвы и Эстонии

Подробнее...
default image
Учителя Ирландии в феврале объявят общенациональную забастовку

Подробнее...
default image
Япония готова финансировать проекты Rail Baltica и работы по синхронизации энергосетей

Подробнее...
default image
Названа дата визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео

Подробнее...
default image
В Давосе Президент Литвы встретился с главами ведущих мировых компаний и организаций

Подробнее...
default image
С 24 января США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

Подробнее...
default image
С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Подробнее...
default image
Вильнюс засияет огнями фестиваля светового шоу

Подробнее...
default image
На латвийских птицефермах начались усиленные проверки из-за угрозы птичьего гриппа

Подробнее...
default image
Запрет на ввоз мяса птицы из Украины на литовский рынок не повлияет

Подробнее...
default image
Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место

Подробнее...
default image
В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

Подробнее...
default image
Snoras пытается присудить с Julius Baer в Швейцарии 335 млн евро

Подробнее...
default image
В Италии началась распродажа домов по 1 евро

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Политика,Приграничье

С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Выросшее в прошлом году количество не впускаемых в страну лиц Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) связывает с ростом иммиграции. 

На прошлой неделе СОГГЛ сообщила, что в 2019 году по различным причинам не впустила в страну 6087 иностранцев, это на 17,1% больше, чем в позапрошлом году (5198). В 2017 году пограничники отказали во въезде в Литву 5182 иностранцам.

«Общее количество лиц, не впущенных в страну, в основном росло потому, что увеличивалось количество не впущенных украинских и белорусских граждан», – сообщил BNS в СОГГЛ.

По данным пограничников, в прошлом году в Литву прибыло на 27% больше украинцев, и на 10% больше белорусов, чем годом ранее. 

реклама

«Выросший поток украинских граждан  можно объяснить тем, что литовские работодатели все больше приглашают работников из Украины», – утверждает служба.

По данным СОГГЛ наибольшее количество лиц не выпущено по причине отсутствия визы или вида на жительство, а также потому, что у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Евросоюзе. 

Другая частая причина отказа во въезде – лица прибывают на транспортных средствах, у без страховок или других требующихся в Литве транспортных документов.

В прошлом году также был отмечен годовой рост на 51% задерживаемых краденых автомобилей.  Пограничники связывают это отчасти с увеличением числа выявленных фальшивых свидетельств о регистрации. Кроме того, участились случаи выявления кражи в рамках Шенгенской информационной системы и базы данных Интерпола. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600