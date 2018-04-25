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TOP,Новости,Образование

С. Сквернялис предлагает менять порядок финансирования или подведомственность школ

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник предложил политическим партиям договориться об изменении порядка финансирования или подведомственности школ, чтобы реорганизовать сеть школ.

Такие предложения представлены в проекте соглашения, высланном лидерам представленных в сейме партий.

В нем для дискуссии представлены два варианта – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность, или же передать администрирование и распределение адресных дотаций самоуправлениям.

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