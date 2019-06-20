С. Сквярнялис еще не решил оставаться ли премьером Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что еще сомневается, остаться ли ему на этой должности после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.

«Внутри себя у меня все еще довольно много сомнений, колебаний, размышлений», – сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.

С. Сквярнялис сказал, что его решение будет зависеть от того, как завершатся переговоры об обновлении правящей коалиции.

Премьер выразил надежду, что коалиционный договор будет подписан на следующей неделе.

«Быть только для того, чтобы быть – точно нет. Принимать решения, нужные государства –да. Принимать решения, пропитанные популизмом и финансовой безответственностью – точно нет. Так что много нюансов, много составляющих, от которых зависит выбор», – сказал С. Сквярнялис.

Согласно Конституции, после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства. Полномочия будут возвращены во время вступления Г. Науседы в должность 12 июля.

Раньше С. Сквярнялис обещал подать в отставку, если на выборах президента не попадет во второй тур. После первого тура выборов он остался третьим.

Премьер также рассматривал возможность работать в Еврокомиссии (ЕК). По словам С. Сквярнялиса, правительство примет решение о новом еврокомиссаре после назначения нового председателя ЕК.

http://BNS.lt