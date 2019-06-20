Россия сформировала делегацию для участия в сессии ПАСЕ

Фото Государственная Дума РФ

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Совет Федерации и Государственная Дума РФ в среду, 19 июня, сформировали делегацию для возможного участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.

«Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека — 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции «Единая Россия» были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два — от «Справедливой России», — сообщил журналистам глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

В то же время председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед в среду сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.Как сообщалось, 17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволили России участвовать в выборах нового генсека. В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации. Напомним, накануне Ангела Меркель в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой.