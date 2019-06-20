В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и организацию второго референдума при любых обстоятельствах. Об этом сообщает Sky News.
«Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit», — говорится в сообщении.
Это было заявлено в рамках заседания теневого правительства Британии во главе с Корбином. Встречу устроили, чтобы обсудить политику партии по поводу возможного выхода Британии из ЕС.
Корбин сказал, что решение должно включать «реальный выбор» как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что ЕС готов пересмотреть условия Brexit.korrespondent.net