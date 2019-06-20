В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61682470

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и организацию второго референдума при любых обстоятельствах. Об этом сообщает Sky News.

«Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit», — говорится в сообщении.

Это было заявлено в рамках заседания теневого правительства Британии во главе с Корбином. Встречу устроили, чтобы обсудить политику партии по поводу возможного выхода Британии из ЕС.

Корбин сказал, что решение должно включать «реальный выбор» как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что ЕС готов пересмотреть условия Brexit.