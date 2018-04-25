default image
В Украине могут ввести запрет на передвижение частного транспорта

Подробнее...
default image
Китай опубликовал хронику по обмену информацией о COVID-19 и международному сотрудничеству

Подробнее...
default image
Сейм Литвы одобрил назначение Д.Яунишкиса на пост главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чрезвычайное положение в Латвии планируется продлить на месяц

Подробнее...
default image
Литва будет участвовать в исследовании ВОЗ по лечению COVID-19

Подробнее...
default image
Литовские железные дороги останавливают еще 30 рейсов пассажирских поездов

Подробнее...
default image
ВОЗ составила советы по самоизоляции

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: три четверти заражений коронавирусом в Литве – местные

Подробнее...
default image
Греция продлила карантин

Подробнее...
default image
ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: карантин может быть продлен еще на 2 недели

Подробнее...
default image
Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха

Подробнее...
default image
Призывают предпринять меры по повышению безопасности медиков

Подробнее...
default image
Трамп: Президентские выборы состоятся по плану 3 ноября

Подробнее...
default image
В.Шапока: одна неделя карантина сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5%

Подробнее...
default image
Aston Martin может обанкротиться

Подробнее...
default image
Почти 20 тысяч медиков Испании заразились коронавирусом

Подробнее...
default image
Д.Яунишкис: РФ пытается посеять панику и недоверие в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Установлены еще 37 новых случаев коронавируса в в Литве, в целом – 880

Подробнее...
default image
Открытие новой столицы Египта и Большого египетского музея перенесены на 2021 год

Подробнее...
default image
В Дубае введен круглосуточный комендантский час

Подробнее...
default image
Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток

Подробнее...
default image
В Литве - пятнадцатая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
Частная Клиника Балтии и Америки позаботится о заболевших коронавирусом дипломатах

Подробнее...
default image
Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве за неделю вырос до 10,3%

Подробнее...
default image
Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых

Подробнее...
default image
Г.Науседа не поддерживает идею "коронаоблигаций"

Подробнее...
default image
Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Турции выявлено в Стамбуле

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог: пик коронавируса будет через несколько недель

Подробнее...
default image
Германия, Италия и Иран: есть повод для оптимизма

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы отменил арест для А.Палецкиса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: ситуация с коронавирусом стабилизируется, запреты нужно снимать понемногу

Подробнее...
default image
Атомная электростанция "Фессенхайм" во Франции приостановила работу из-за неисправности реактора

Подробнее...
default image
В. Шапока: Литва могла бы выпустить облигации стоимостью 0,5–2 млрд евро

Подробнее...
default image
Австрия будет отслеживать смартфоны для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Аурелиюс Вярига: пасхальные выходные будут критическими

Подробнее...
default image
Число инфицированных в Польше увеличилось до 3834, 84 летальных исхода

Подробнее...
default image
СИБ предоставит Литве кредит 400 млн евро на смягчение последствий вирусного кризиса

Подробнее...
default image
Европа готовится ослабить карантин из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

С.Сквярнялис: карантин может быть продлен еще на 2 недели

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности. 

«Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи», – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.

Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска. 

Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе. 

«Мы, очевидно, отпустим определенный малый бизнес и выставим очень четкие условия. Например, если вход в магазин с улицы – сколько клиентов может быть, клиенты и продавцы только со средствами защиты, продавцы не могут быть в группе риска, должны быть дезинфицирующие жидкости, контроль за входом-выходом. При наличии таких условий малый бизнес сможет запуститься», – сказал С. Сквярнялис.

Он подчеркнул, что решение будет обусловлено количеством новых заболеваний. С. Сквярнялис сказал, что критическими будут пасхальные входные, и призвал людей оставаться в это время дома. 

«Эти выходные будут критичными. Если мы как государство и общество продемонстрируем зрелость, и выдержим в эти выходные, то прогнозы аналитиков позволяют говорить о стабилизации ситуации. Важно не получить скачок», – сказал С. Сквярнялис.

«Если в выходные дни будет скачок, значит, потребуется около 10 суток на контролирование скачка и еще 10-12 суток для стабилизации. Давайте проявим терпение, потерпим в эти выходные, будут дополнительные меры, но после этого мы сможем говорить о более свободном режиме социальной жизни», – сказал премьер.

Для предотвращения распространения вируса за счет передвижения людей, в выходные дни планируется ограничить доступ в литовские города и городки. 

Согласно последнему постановлению Кабмина, карантин продлен до 13 апреля. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.