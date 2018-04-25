С.Сквярнялис: карантин может быть продлен еще на 2 недели

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности.

«Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи», – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.

Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска.

Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе.

«Мы, очевидно, отпустим определенный малый бизнес и выставим очень четкие условия. Например, если вход в магазин с улицы – сколько клиентов может быть, клиенты и продавцы только со средствами защиты, продавцы не могут быть в группе риска, должны быть дезинфицирующие жидкости, контроль за входом-выходом. При наличии таких условий малый бизнес сможет запуститься», – сказал С. Сквярнялис.

Он подчеркнул, что решение будет обусловлено количеством новых заболеваний. С. Сквярнялис сказал, что критическими будут пасхальные входные, и призвал людей оставаться в это время дома.

«Эти выходные будут критичными. Если мы как государство и общество продемонстрируем зрелость, и выдержим в эти выходные, то прогнозы аналитиков позволяют говорить о стабилизации ситуации. Важно не получить скачок», – сказал С. Сквярнялис.

«Если в выходные дни будет скачок, значит, потребуется около 10 суток на контролирование скачка и еще 10-12 суток для стабилизации. Давайте проявим терпение, потерпим в эти выходные, будут дополнительные меры, но после этого мы сможем говорить о более свободном режиме социальной жизни», – сказал премьер.

Для предотвращения распространения вируса за счет передвижения людей, в выходные дни планируется ограничить доступ в литовские города и городки.

Согласно последнему постановлению Кабмина, карантин продлен до 13 апреля.