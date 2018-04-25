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ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Евросоюз решил учредить для борьбы со вспышкой коронавируса военную оперативную группу в рамках внешнеполитической службы сообщества. Об этом заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран — членов сообщества.

По словам Жозепа Борреля, участники заседания решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне. «Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней», — сказал он.

Жозеп Боррель подчеркнул: будущая оперативная группа не будет дублировать функции НАТО. «Она будет дополнять ее», — добавил представитель ЕС. При этом он не рассказал никаких деталей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

belta.by

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