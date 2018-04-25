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С.Сквярнялис надеется на поддержку Германии в вопросе БелАЭС

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис попросил канцлера Германии Ангелу Меркель о поддержке в обеспечении максимального вовлечения ведомств Евросоюза в процесс повышения безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

Такое ожидание премьер выразил в письме А. Меркель с поздравлениями в связи с началом председательства Германии в Совете ЕС с 1 июля. 

Как сообщила в среду пресс-служба правительства, С. Сквярнялис выразил большое беспокойство в связи с тем, что на внешней границе Евросоюза в нарушение международных соглашений в Беларуси строится АЭС, на которую совершенно недавно было доставлено ядерное топливо. 

«Поэтому важен твердый и ясный сигнал руководству Беларуси о том, что Европа не одобряет начало деятельности небезопасной БелАЭС, пока не будут реализованы все важнейшие требования безопасности, и не будет закупать электроэнергию с нее. Большое беспокойство вызывает промедление Беларуси в реализации рекомендаций, выдвинутых экспертами Еврокомиссии, Группы европейских ведомств по регулированию атомной безопасности (ENSREG), международными экспертами», – говорится в сообщении.

По словам премьера, нельзя допустить, чтобы импортируя электроэнергию с БелАЭС, страны ЕС давали экономические основания для дальнейшего повышения масштаба нарушений в этом проекте.

С. Сквярнялис также отметил, что пандемия коронавируса выявила важность солидарности и срочных действий ЕС. Предложенный Еврокомиссией экономический ответ, состоящий из многолетнего бюджета и плана восстановления экономики, должен сокращать разрыв в экономическом развитии между странами, поощрять экономическое развития, а также «зеленую» экономику и цифровую трансформацию на нашем континенте. 

«Выражая поддержку лидерства Германии по этим и другим вопросам, важным для Литвы и ЕС, премьер подчеркнул, что Литва останется близким партнером Германии в еврозоне, в вопросах укрепления евро, внутреннего рынка, с достижении консенсуса по Пакету мобильности, часть положений которого дискриминирует автоперевозчиков многих стран и вредит общим целям в сфере климатических изменений», – говорится в сообщении.

С. Сквярнялис также акцентировал обязательства по реализации стратегических проектов европейской инфраструктуры без задержек и пригласил германские компании активно участвовать в реализации проекта  Rail Baltica.

В письме также подчеркивается исключительная геополитическая роль синхронизации ЛЭП Балтийских стран с системой континентальной Европы, которую планируется завершить к 2025 году. 

«В данный момент важна твердая поддержка европейских партнеров, чтобы в этот критический для проекта период не появлялись препятствия, которые инициируют третьи страны», – написал премьер.

С. Сквярнялис поблагодарил канцлера за руководство Германии деятельностью Батальона сил передового базирования НАТО в Литве, также высоко оценил усилия Германии по укреплению трансатлантических связей и по сохранению военного присутствия США в Европе. По мнению премьера, «ЕС может весомо дополнять НАТО в таких сферах, как военная мобильность или гражданское управление кризисами». 

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