В Латвии запретили российский телеканал RT

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), выполняя санкции, установленные Советом Евросоюза, запретил в Латвии распространять семь телеканалов RT, которые ранее были известны как Russia Today.

Как сообщает NEPLP, запрещены телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, потому что они находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

“Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе”, — указал председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

В ноябре прошлого года NEPLP решил запретить трансляцию в Латвии девяти российских программ, реальным выгодоприобретателем которых является Юрий Ковальчук, на которого также распространяются санкции ЕС.