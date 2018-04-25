С. Сквярнялис о некоторых возвращающихся литовцах: назвать людьми нельзя

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что оправдывает обязательную изоляцию репатриантов в специальных муниципальных помещениях, поскольку, по его словам, некоторых репатриантов назвать людьми нельзя.

«Большинство случаев заболеваний — ввозные и продолжать толерантно относиться к людям, которые возвращаются и потенциально являются переносчиками или больными, позволять им свободно перемещаться по стране, ставя под угрозу наши жизни и здоровье, не думаю, что это хорошо», — сказал С. Сквярнялис.

«Да, мы должны смотреть избирательно, должны отнестись к людям по-человечески, но вы, вероятно, видели – в социальных сетях полно записей, кто возвращается в Литву. Извините, может быть, я буду груб, но нельзя назвать их людьми», — заявил он.

«То, как люди ведут себя здесь, когда покидают самолеты или паромы, действительно представляет для нас угрозу, и мы не можем упускать из виду и позволять этой части нашего общества диктовать свои условия и ставить под угрозу наше здоровье и жизнь. Поэтому необходимо проявить избирательность», — сказал глава правительства.

Он также добавил, что власти намерены скорректировать условия для возвращения в Литву, без принятия которых некоторые сограждане просто не могут быть приняты на специально организованные воздушные или паромные рейсы.

«По-видимому, мы будем вынуждены скорректировать условия возвращения в Литву, если люди не согласны с этими условиями — самоизоляция, карантин в Литве, мы просто не сможем принять их на организовываемые репатриационные рейсы, они останутся там, где они находятся», -пояснил премьер.

По словам С.Сквярнялиса, правила изоляции также будут изменены, но только в том случае, если вернувшихся можно будет контролировать.

«Да, за тех людей, которые соблюдают правила, мы несем ответственность, и мы можем контролировать этот процесс с помощью взаимных обязательств, здесь будут внесены изменения», — сказал глава правительства.

В целях контроля за распространением коронавируса, большинство регулярных рейсов были отменены, поэтому дипломаты страны организуют специальные рейсы для возвращающихся литовцев со всего мира.

Все лица, возвращающиеся в Литву, обязаны пройти 14-дневный карантин, за нарушение условий карантина предусмотрена правовая ответственность.

С 24 марта все возвращающиеся будут изолированы на две недели в специально приспособленных отелях, мотелях, муниципальных квартирах и других местах.