С.Сквярнялис: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая

Nuotrauka pixabay.com

Обеспечив выполнение требований безопасности, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут открыться и с 18 мая, говорит премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

«Даты довольно близкие, если только будет достигнута договоренность с представителями бизнеса, как будет обеспечена безопасность кафе — это может произойти и с 18 мая», — сказал С. Сквярнялис журналистам в сейме во вторник.

По его словам, в среду кабмин обсудит изменения в условиях карантина, среди них будет возможность возобновить работу ресторанам в закрытых помещениях, открыть школы.