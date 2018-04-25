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В Беларуси осваивают варианты добычи трудноизвлекаемой нефти

Фото NEFT.by

В компании «Белоруснефть» осваивают разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти. Определена стратегия увеличения добывающего потенциала нефтяных активов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как результат, в марте введена в эксплуатацию высокопродуктивная скважина №121g на Мармовичском месторождении. Добыча составила 72 т безводной нефти в сутки.

«Скважина пробурена в восточной части V-блока елецко-задонской залежи, которая прежде не разрабатывалась из-за ухудшенных коллекторских свойств. Да и технико-технических решений для освоения таких пластов не было. В этой области уже строили вертикальные скважины, но добыча не достигала и 2 т нефти в сутки, а то и вовсе была нулевой», — отметили на предприятии.

Геологические службы опробовали при разработке участка новые передовые технологии — применили опыт изучения низкопроницаемых коллекторов I-III пачек Речицкого месторождения.

Результаты микросейсмического мониторинга позволили спрогнозировать распространение коллекторских свойств в заданной зоне и ювелирно точно определить направление, провести скважину в сложных горно-геологических условиях. «Можно сказать, получился снайперский выстрел в цель, поскольку продуктивная зона является небольшой по мощности», — уточнили в компании.

belta.by

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