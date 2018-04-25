Швеция не ввела карантин – поможет ли это ее экономике?

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Швеции не удастся избежать негативных последствий для своей экономики в той же мере, в какой кризис затронет остальные страны Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Файненшнл Таймс», когда все европейские страны начали вводить карантин и закрывать границы, правительство Швеции отказалось это делать, посчитав, что закрытие учебных заведений, торговых объектов, государственных учреждений и частных компаний, запрет на выход из дома и прочие «драконовские меры» пагубно отразятся на экономике.

Главными противниками карантинных мер выступили тогда ведущие бизнесмены страны, такие как, например, Якоб Валленберг. Они призвали правительство подумать в первую очередь об экономике и решать, что хуже — глубокий экономический спад на длительный срок или социальный дискомфорт населения.

В итоге уже сегодня в Швеции с населением 10 млн насчитывается 3.220 летальных исходов – почти в три раза больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, вместе взятых и в которых проживает 15 млн. Если в Швеции на миллион жителей в среднем приходится 311 смертей, то в Норвегии эта цифра составляет лишь 40 человек.

Хотя в конце марта ВВП страны упал всего на 0,3 проц в отличие от Еврозоны, где спад составлял уже тогда 3,8 проц, экономисты считают, что это не дает оснований для спокойствия и позже в течение текущего года Швеция «догонит» своих соседей по негативным экономическим показателям. По подсчетам Еврокомиссии, ВВП Швеции снизится до 6,1 проц за 2020 год. А по оценкам Рикс банка — Центробанка страны, этот показатель может даже достичь отметки 7 – 10 проц. ЦБ так же прогнозирует безработицу на уровне 9 – 10,4 проц.

Это катастрофические показатели для шведской экономики. “Нас ждет тот же плачевный результат, что и остальную Европу», — считает Кристина Ниман, бывший заместитель председателя правления Рикс банка по монетарной политике, а ныне старший экономист в Хандельс банке.

Успокоением мог бы служить лишь тот факт, что страна мала, а ее экономика открыта и имеет большой производственный потенциал. Однако все виды производства в Швеции так или иначе зависят от заграничных поставщиков. Например, группа Вольво была вынуждена остановить свое производство из-за отсутствия комплектующих, которые поступают из других стран.

Насколько правильным было решение «не закрывать» страну и подвергать население риску массового инфицирования, судить сегодня невозможно, так как слишком много неясностей. Ясно лишь одно – Швеции не избежать экономического кризиса, несмотря ни на что.