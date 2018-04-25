С.Сквярнялис призывает сейм Литвы сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает сейм сконцентрироваться на государственном бюджете следующего года и на других «важных для государства законах», а не на вопросе председателя сейма Виктораса Пранцкетиса.

События, которые произошли во вторник в сейме, он назвал жалкими и сравнил с цирком.

«Вчерашний день действительно был жалким, с моей точки зрения, и есть совершенно иные приоритеты, если говорить о важнейших государственных вопросах. Ваши коллеги действительно точно упомянули цирковой принцип, и это никому не делает чести», – заявил журналистам С. Сквернялис.

«Я призываю всех членов сейма поставить точку или многоточие, если кто-то хочет вернуться и сейчас сконцентрироваться на принятии важнейших для государства законов – как бюджета, так и связанных правовых актов. Давайте не будем забывать, что сейму, вероятно, придется голосовать и принимать решения, связанные с Brexit. Я вижу другие приоритеты», – отметил премьер, подчеркнув, что просьбу он адресует как оппозиции, так и к правящим.