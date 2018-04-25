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С.Сквярнялис призывает сейм Литвы сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает сейм сконцентрироваться на государственном бюджете следующего года и на других «важных для государства законах», а не на вопросе председателя сейма Виктораса Пранцкетиса.

События, которые произошли во вторник в сейме, он назвал жалкими и сравнил с цирком.

«Вчерашний день действительно был жалким, с моей точки зрения, и есть совершенно иные приоритеты, если говорить о важнейших государственных вопросах. Ваши коллеги действительно точно упомянули цирковой принцип, и это никому не делает чести», – заявил журналистам С. Сквернялис.

«Я призываю всех членов сейма поставить точку или многоточие, если кто-то хочет вернуться и сейчас сконцентрироваться на принятии важнейших для государства законов – как бюджета, так и связанных правовых актов. Давайте не будем забывать, что сейму, вероятно, придется голосовать и принимать решения, связанные с Brexit. Я вижу другие приоритеты», – отметил премьер, подчеркнув, что просьбу он адресует как оппозиции, так и к правящим. 

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Инициатива правящих по отставке спикера В. Пранцкетиса в связи с недоверием потерпела крах во вторник, поскольку в этом голосовании приняли участие лишь 11 депутатов. 

Правящие бойкотировали созванное самим В. Пранцкетисом внеочередное заседание сейма по его же вопросу, оспорив его законность. По этому вопросу они обратились в парламентскую Комиссию по процедурам и этике. 

Для отставки спикера требуется 71 в поддержку этого решения. Это голосование правящие планировали провести в четверг, надеясь набрать в этот день необходимое количество голосов. 

Несколько месяцев назад «аграрии», делегировавшие В. Пранцкетиса на пост спикера в начале своих полномочий, призвали его покинуть пост в связи с тем, что с приложении к коалиционному договору он предусматривается для партнеров социал-трудовиков.

Поскольку В. Пранцкетис отказался уходить в отставку, во вторник 53 члена сейма вручили первому заместителю председателя сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера.

Под документом недоверия спикеру подписались 53 депутата: 42 «агрария», пять социал-трудовиков, три представителя фракции «Во благо Литвы», два члена Смешанной группы членов сейма и один член Избирательной акции поляков Литвы.

Затем большинство подписавшихся отозвали свои подписи, чтобы подорвать процедуру, инициированную в неблагоприятное для правящих время, но тогда недоверие В. Пранцкетису поддержали представители оппозиции, мотивируя это желанием «скорейшего завершения этого цирка». 

BNS
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