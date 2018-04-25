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С. Сквярнялис: снизить загрязнение окружающей среды достижимо

Фото pixabay.com

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном докладе предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе на 55%, это предложение амбициозно и цель для Литвы достижима, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

«Пока мы не обсуждали этого вопроса на заседании правительства, вели лишь предварительные разговоры. Когда будем обсуждать на заседании, это решение будет высказано. Цель — амбициозна, и, полагаю, достижима для Литвы», — заявил премьер на пресс-конференции.

Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен в среду в своем ежегодном докладе, реагируя на экстремальное положение с климатом, предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе хотя бы на 55%.

„Понимаю, что это повышение с 40 до 55% для кого-то будет слишком резким, а для кого-то — недостаточным», — отметила в своем ежегодном докладе У. фон дер Ляйен.

„Для нас цель 2030 года — амбициозна, достижима и полезна для Европы», — добавила она.

Лидеры ЕС попытаются договориться о достижении этой цели на саммите в октябре, а затем это решение должен будет одобрить Европарламента, большинство которого выступает за амбициозный план. 

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