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Ж.Вайчюнас: электроэнергия не подорожает в связи с бойкотом БелАЭС

Фото pixabay.com

Электроэнергия для населения в Литве не подорожает в связи с решением страны не закупать белорусскую электроэнергию, когда будет запущена Белорусская АЭС в Островце (БелАЭС), утверждает литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Он отметил, что не следует опасаться повышения цены не только по причине сравнительно малой доли белорусской электроэнергии в литовском ее импорте, но и по причине роста производства электроэнергии в самой Литве. В интервью радиостанции LRT он сказал, что Балтийские страны продолжают вести переговоры о технических решениях блокирования электроэнергии с этой АЭС.

«В Литве мы производили около 30% электроэнергии, сегодня производит около 50%. Это один из факторов. Второй фактор  – значительно сократился импорт электроэнергии как из России, так из Беларуси, и именно в этом году. И электроэнергия из Беларуси составляет в портфеле импорта около 5%», – сказал Ж. Вайчюнас.

«Иначе говоря, даже если был бы демпинг цены, и Беларусь давала бы электроэнергию бесплатно, то это практически не оказало бы никакого влияния на наш рынок. Никакого влияния на цену на электроэнергию не будет», – добавил он.

По его словам, в данный момент три государства Балтии продолжают работу над техническими возможностями блокирования попадания белорусской электроэнергии через Россию, что решения максимально отвечали интересам стран. 

На минувшей неделе Ж. Вайчюнас сказал, что, поскольку Балтийские страны уже договорились о бойкоте электроэнергии с БелЭАС, все технические решения, скорее всего, будут готовы в октябре. 

Литва является наиболее активным критиком БелАЭС, акцентирует необходимость соблюдения требований безопасности в проекте. В свою очередь, Минск отметает эту критику. 

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