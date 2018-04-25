С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Говоря о критике президента и оппозиции в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер-министр Саулюс Сквярнялис утверждает, что усматривает «фон дискриминации по национальному признаку».

«Я не говорю о президенте, и точно его не обвиняю, но мы видим, каков фон: он становится похожим на дискриминацию по национальному признаку», – сказал С. Сквярнялис в интервью порталу delfi.lt.

Глава правительства, делегированный правящими «аграриями» утверждает, что усматривает усилия вытеснить Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) из правящей коалиции.

«Самую большую проблему я вижу в том, что дело направляется к возможной дискриминации (я не говорю о конкретных ведомствах) по национальному признаку. Сейчас уже склоняется все — и принадлежность к партии, и деятельность властей Вильнюсского и Тракайского районов. Это близорукий подход, поскольку в последнее время эта политическая сила интенсивно интегрирует в литовское общество и государство. С этой точки зрения важно и отношение Литвы и Польши. Коллеги-польские политики это понимают и видят движение в правильном направлении», – сказал С. Сквярнялис.