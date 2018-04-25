default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис в пятницу обсудят кандидатуру в министры экономики

Подробнее...
default image
СМИ: Трамп начинает борьбу с "туризмом для родов"

Подробнее...
default image
Генсек ООН: В Берлине предотвратили эскалацию в Ливии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

Подробнее...
default image
Мэру Паневежиса Р. Рачкаускасу – новые подозрения по взятке от главы баскетбольного клуба

Подробнее...
default image
Для литовской армии за 10 млн евро закупаются новые грузовики AROCS

Подробнее...
default image
Эксперт США: количество американских военных в Балтии – еще не все

Подробнее...
default image
Конференция по Ливии: принят итоговый документ

Подробнее...
default image
Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии

Подробнее...
default image
ЕС настаивает на едином зарядном устройстве для всех смартфонов, планшетов и ноутбуков

Подробнее...
default image
МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса

Подробнее...
default image
В Литве узаконена альтернативная медицина

Подробнее...
default image
Вильнюс выделит на свою рекламу за границей почти 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Варшава предъявила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

Подробнее...
default image
В Литве планируется увековечить память о Балтийском пути

Подробнее...
default image
В Британии рассказали, как отметят Brexit

Подробнее...
default image
Э.Макрон усилит доверие Балтийских стран, если не поедет в Москву – аналитик

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
Премьер Польши прибудет в Литву посмотреть с С.Сквярнялисом баскетбол

Подробнее...
default image
В Вильнюсе открыто представительство Северного инвестбанка в странах Балтии

Подробнее...
default image
Помощь ЕС Турции урезана на три четверти

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Политика

С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Говоря о критике президента и оппозиции в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер-министр Саулюс Сквярнялис утверждает, что усматривает «фон дискриминации по национальному признаку». 

«Я не говорю о президенте, и точно его не обвиняю, но мы видим, каков фон: он становится похожим на дискриминацию по национальному признаку», – сказал С. Сквярнялис в интервью порталу delfi.lt.

Глава правительства, делегированный правящими «аграриями» утверждает, что усматривает усилия вытеснить Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) из правящей коалиции.

«Самую большую проблему я вижу в том, что дело направляется к возможной дискриминации (я не говорю о конкретных ведомствах) по национальному признаку. Сейчас уже склоняется все — и принадлежность к партии, и деятельность властей Вильнюсского и Тракайского районов. Это близорукий подход, поскольку в последнее время эта политическая сила интенсивно интегрирует в литовское общество и государство. С этой точки зрения важно и отношение Литвы и Польши. Коллеги-польские политики это понимают и видят движение в правильном направлении», – сказал С. Сквярнялис.

реклама

Премьер-министр считает, что ИАПЛ-СХС не покинет коалицию, является «надежным политическим партнером, ощущающим ответственность», кроме того, эта партия удаляется от влияния с Востока.  

«Поскольку эту политическую силу часто ассоциировали с Восточным соседом, а сегодня эти пуповины отрезаны – либо перерезают уже последние. Но есть такое желание – специально или по глупости – опять подтолкнуть к Востоку. Для нашего государства это очень невыгодно», – сказал премьер. 

С. Сквярнялис видит возможности работать после выборов в сейм с социал-демократами во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, а также не исключает и возможности правящей коалиции с Партией труда. По словам премьера, нынешний председатель Партии труда Виктор Успасских «как личность однозначно изменился к лучшему».  

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600