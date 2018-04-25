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С.Сквярнялис: забыть историю с отставкой В. Пранцкетиса и продолжать работу

Фото BFL

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду призвал представителей правящего большинства забыть историю с отставкой председателя парламента Виктораса Пранцкетиса и продолжать необходимую для государства работу.

Он утверждал, что это необходимо, чтобы не подорвать авторитет сейма.

«На мой взгляд, если мы хотим что-то сделать за последние годы, не подорвать авторитет института сейма как важнейшего института, может быть, хватит искать виновных», – сказал премьер журналистам в правительстве.

«Нужно теперь сконцентрироваться на движении вперед, на необходимой работе, и я это предлагаю сделать», – добавил он.

Правящим во вторник снова не хватило голосов, чтобы уволить спикера В. Пранцкетиса с должности. Для этого нужен 71 голос, за его отставку проголосовало 63 парламентария.

Оппозиция после голосования заявила, что лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис не контролирует свою фракцию. Лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас предложил ему уйти с должности председателя партии.

Делегированный «аграриями» премьер сказал, что Р. Карбаускис может остаться лидером партии.

«Эта задача очень важна для Р. Карбаускиса, и я считаю, что он еще может эту задачу выполнить (руководить фракцией и партией – ред.). Я надеюсь, что так и будет», – сказал С. Сквернялис.

Он также порадовался тому, что спикер сейма «хотя бы поддерживает правительство, программу правительства».

Голосование по отставке В. Пранцкетиса провалилось и на прошлой неделе.

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