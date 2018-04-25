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Проливные дожди привели к наводнениям в Италии, Франции и Испании

Фото pixabay.com

Южная Европа страдает от проливных дождей. Они привели к наводнениям и оползням на северо-западе Италии, юге Франции и северо-востоке Испании.

В Испании 23 октября стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам в автономном сообществе Каталония: потоки воды смывали автомобили, разрушали участки дорог и строения, пока известно об одном погибшем и 5 пропавших без вести, сообщает Stormnews со ссылкой на 324.cat.

Тело местного жителя, которого унесло в населенном пункте Ареньс-де-Мунт — он пытался спасти свой припаркованный на улице автомобиль, обнаружено на пляже муниципалитета Ареньс-де-Мар. Два человека пропали в муниципалитете Вилаверд — они были в бунгало, когда поток воды обрушился на строение. Еще двое находились в унесенных водой автомобилях в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи. Транспортные средства обнаружены, о судьбе людей, один из которых — гражданин Бельгии, ничего не известно. Спасатели продолжают поисковые работы.

В муниципалитете Винаша из-за наводнения с рельсов сошел локомотив: пострадал машинист, которого доставили в больницу.

Еще одно происшествие связано с сильным штормом. В муниципалитете Гуальба ветер повалил деревья на мобильные дома в кемпинге. Ранены два человека. Также сообщается о высоких волнах на море. На побережье Коста-Брава их высота достигает 8 метров.

Во Франции в среду предупреждение «оранжевого» уровня опасности о ливнях было объявлено в 9 департаментах на юге страны. Произошли наводнения.

Подтоплены населенные пункты и дороги, нарушено железнодорожное сообщение. Во многих районах количество осадков за сутки превышает 150 и даже 200 мм. А в городе Безье за последние 24 часа уже выпало более 240 мм, такого не было за всю историю наблюдений (с 1969 года) в этом районе. Предыдущий максимум 1977 года составлял 170 мм осадков, передает LCI.

В Италии от проливных дождей накануне пострадал северо-запад страны. В Пьемонте погибли два человека — в провинции Алессандрия и в Турине. В пострадавших районах были эвакуированы десятки жителей, закрыты школы, перекрыты участки дорог. В Лигурии спасены 6 человек, дом которых накрыл оползень.

Из-за экстремальных погодных условий «красный» уровень опасности объявлен в городах Генуе и Савоне. В регионе обесточены 20 тысяч жилых домов, высока угроза схода оползней.

NEWSru.com
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