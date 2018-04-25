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Правительство Литвы продлило срок перемещения беженцев

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Правительство Литвы до конца июня 2021 года продлило истекающий сейчас срок, в который Литва обязалась переместить более тысячи беженцев.

Ранее, в соответствии с соглашением, было намечено, что Литва примет 1077 беженцев из Европейского союза (ЕС) и третьих стран до 31 октября нынешнего года, однако за четыре года, когда действовало соглашение, их было перемещено 490. Большая их часть оставила Литву и уехала в другие государства-члены ЕС.

«Этот срок устанавливается с учетом расписания, установленного Регламентом Комиссии по проведению в жизнь, и других условий, связанных с механизмом выделения ресурсов, намеченных для программы перемещения лиц в ЕС», – говорится в постановлении кабмина.

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