Эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

На первом месте оказалось королевство Бутан. «Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незагрязненными мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», — говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняла Англия, где, как указывают эксперты, можно насладиться отличными видами на побережье. Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой.

Кроме указанных стран, в рейтинг также вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, которое привлекает туристов карнавалами, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, которое славится своими парками и заповедниками, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.