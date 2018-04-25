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Эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

На первом месте оказалось королевство Бутан. «Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незагрязненными мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», — говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняла Англия, где, как указывают эксперты, можно насладиться отличными видами на побережье. Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой.

Кроме указанных стран, в рейтинг также вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, которое привлекает туристов карнавалами, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, которое славится своими парками и заповедниками, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

NEWSru.com
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