С. Сквярнялис заявил, что остается премьером

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Во вторник премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что остается на занимаемой должности.

«Я принял решение вернуть полномочия избранному президенту и далее формировать правительство», – заявил премьер журналистам в правительстве.

С. Сквярнялис обещал подать в отставку после 12 июля, если проиграет на президентских выборах. Он не прошел во второй тур выборов, оставшись третьим.

Однако после выборов премьер подключился к переговорам по формированию правящего большинства и утверждал, что различные аргументы побуждают его остаться на посту.

Во вторник С. Сквярнялис отметил, что его слова об уходе были обусловлены эмоциями.

«Я еще раз могу сказать и повторить – президентские выборы являются моим поражением. Я никого в этом не обвиняю, это мои решения, оценка меня, мои действия, которые определили такой результат. Конечно, было бы хорошо, чтобы это определялось не «внешней помощью», но было так, как было», – сказал С. Сквярнялис.

«Это решение эмоциональное, возможно не нужно было сразу заявлять, особенно в ночь выборов, но так я ощущал себя длительное время . (…) JЕсли бы появились другие силы, которые бы формировали другое большинство, другое правительство, то, очевидно и мне легче было бы принимать решение», – пояснил он.

Он сказал, что продолжит работу, но почеркнул, что правительство должно быть действенным, не популистским, выполнять задачи, предусмотренные в правительственной программе.

«Если говорить о кабинете министров, то он, должен быть способным решать проблемы, министры должны отвечать стандартам прозрачности, профессионализма, надежности», – сказал С. Сквярнялис.

Решение остаться на должности С. Сквярнялис огласил после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой.

Премьер добавил, что не обсуждал конкретных кандидатур с будущим главой государства.

Он точно не называл и сроки объявления обновленного состава Кабмина, поскольку это будет зависеть от согласования кандидатур.

С. Сквярнялис сказал, что решение формировать профессиональное правительство после парламентских выборов 2016 года было необходимым и оправданным, оно помогло реализовать реформы.

Он также хочет, чтобы обновленный кабинет министров также был единым.

«Мои остались прежними, чтобы кабинет министров был единым правительством, чтобы не было расколов, (…) чтобы оно не было собранием отдельных политических партий, чтобы на правительственных заседаниях не зачитывались решения президиума партий голосовать так или иначе», – сказал премьер.

«Должна быть команда, видящая общую цель, а сегодняшняя цель – успешная реализация правительственной программы и ожиданий, которые были подняты во время кампании президентских выборов», – добавил он.

На минувшей неделе о новой правящей коалиции договорились «аграрии», «социал-трудовики», партия «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы.

По словам С. Сквярнялиса, политическая ситуация пока является сложной, но возможно, новому большинству требуется время, чтобы привыкнуть.

«Ближайшие недели покажут, насколько оно действенно», – сказал премьер.

BNS