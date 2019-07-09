Американские СМИ готовятся к массовым увольнениям

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Американскую медиа-индустрию ждут самые массовые за последнее десятилетие увольнения. Работодатели планируют избавиться от 15.474 сотрудников СМИ, издательств, телеканалов, киностудий. Эти данные содержатся в отчете, опубликованной консалтинговой фирмой Challenger Gray & Christmas.

Среди них будет 11.878 работников средств массовой информации, что в три раза больше, чем в 2017 году. Президент фирмы Эндрю Челленджер связывает это с бизнес-моделью, характерной для интернет-СМИ.

«Потребители привыкли узнавать новости бесплатно, и единственным источником дохода является реклама. Когда интернет-издания ввели плату за доступ к информации, потребители просто отказались платить», — говорит он.

СМИ также не могут выдержать конкуренции с Facebook и Google, которые поставляют рекламу, ориентированную на личные интересы пользователя. Доходы теряются и из-за программ, блокирующих рекламные объявления.

Возможным выходом из тупика стала бы монетизация личных данных, как это делают Facebook и Google, но это противоречит журналистской этике. К тому же принимаемые штатами законы о защите личных данных могут положить конец этой модели.

По мнению Челленджера, подписные интернет-издания выживут, только если смогут убедить читателей: их публикации заслуживают того, чтобы за них платить. «Увольнения и слияния продолжатся, пока СМИ не надут способ увеличить доходы», — говорит он.

NEWSru.com.il