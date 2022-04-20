С сокращением потока мигрантов миссия Frontex в Литве может быть отозвана – СОГГЛ

Фото BNS/ Lukas Balandis

В связи с уменьшением потока мигрантов из Беларуси миссия Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex в Литве может быть отменена, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

В настоящее время в стране работает около полусотни сотрудников Frontex, помогающих литовским пограничникам.

«Миссия продолжается и будет продолжаться в дальнейшем, мы постараемся пересмотреть ее интенсивность и, если ситуация нормализуется, и у нас не будет нелегальных мигрантов, можно будет свернуть операцию», —сказал Любаевас BNS в среду.

За последние пять суток пограничники не зафиксировали попыток нелегального пересечения литовской границы со стороны Беларуси. По данным СОГГЛ, пауза такой продолжительности зафиксирована на границе впервые с августа прошлого года, когда была введена политика разворота нелегальных мигрантов.

«Хотелось бы верить, что это такая долгосрочная перспектива, но опыт показывает, что нелегальные мигранты могут появиться вновь. (…) Я бы сказал, что должен пройти целый месяч, чтобы можно было сказать, что ситуация на нашей границе принципиально изменилась», — сказал Любаевас.

Он сказал, что на данный момент у него нет данных о количестве потенциальных мигрантов в Беларуси, но их число значительно сократилось.

«Нелегальные мигранты сами поняли, что граница контролируемая и через нее трудно пробраться. Эти потоки тоже иссякли, потому что организовать новые поездки в Беларусь не очень получается», — пояснил пограничник.

Всего в этом году пограничники из Беларуси предотвратили въезд в Литву в запретных зонах 1348 нелегальных мигрантов. По состоянию на 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право возвращать нелегальных мигрантов, 8106 из них не смогли попасть в Литву из Беларуси.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов на границе с Литвой и называют это гибридной агрессией.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено