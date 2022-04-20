МИД РФ о курсе Финляндии и Швеции в НАТО: Мы предупреждения все сделали

Фото: МИД РФ

В МИД России заявили, что сделали «все предупреждения» Финляндии и Швеции о последствиях вступления в НАТО. Об этом в среду, 20 апреля, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», — заявила она.

Тем временем, в Финляндии сегодня начинается обсуждение целесообразности вступления в НАТО. Ранее министр Финляднии по делам Европы Тютти Тюппурайнен назвала «очень вероятным» вступление страны в НАТО.

В Совфеде РФ ранее заявляли, что возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для ответных мер РФ.