В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис по поставкам нефтепродуктов

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Энергетический кризис в поставках нефтепродуктов в Латвии объявлен до 31 декабря этого года, согласно распоряжению Кабинета министров, опубликованному в официальном издании Latvijas vestnēsis. Об этом сообщает портал Latvijas Zinas.

Распоряжением установлено, что Государственный кризисный центр по энергетике является учреждением, ответственным за координацию деятельности в период государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов.

В распоряжении также указывается, что разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность держателей запасов нефтепродуктов в Латвии подготовить нефтепродукты к выпуску. При этом предусмотрено, что лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро строительного контроля (BVKB) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности нефтепродуктов.

Государственная полиция и Служба государственных доходов будут следить за выполнением решения — в том числе, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии и выдавались в соответствии с решениями BVKB.

Уже сообщалось, что в четверг, 14 апреля, правительство согласилось с тем, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг смогут в случае необходимости закупать топливо из государственных резервов.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что такое решение правительства обеспечит решение в случае каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива. В настоящее время в Латвии есть запасы нефтепродуктов, которые позволили бы национальной экономике функционировать в течение 90 дней.

В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет, однако в текущей геополитической ситуации есть риски.