Суд в Лондоне подтвердил экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона официально одобрил экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает The Guardian в среду, 20 апреля.

«Соучредитель Wikileaks, имеющий еще право на апелляцию, появился по видеосвязи из тюрьмы Белмарш на юго-востоке Лондона во время того, что один из его адвокатов назвал «кратким, но важным моментом в деле»», – говорится в сообщении

После рассмотрения апелляции, на подачу которой у адвокатов Ассанжа есть четыре недели, его дело будет передано министру внутренних дел Великобритании Прити Патель для принятия окончательнго решения об экстрадиции в США.

Напомним, 10 декабря 2021 года Высокий суд Лондона поддержал апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции Ассанжа в Штаты. После этого дело передали в Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний Ассанж не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. Но сегодня этот суд изменил свое решение.

Как известно, Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.