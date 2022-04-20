Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Польша готова принять на лечение 10 тысяч раненых из Украины. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий вовремя визита в город Львов Украины.

Он отметил, что в Польше уже лечатся десятки военных, и его страна готова принять еще больше раненых. “Мы предпринимаем все шаги по принятию и лечению раненых военных из Украины”, — сказал премьер-министр. Он выразил надежду на то, что количество потерь в результате военных операций сократится.

В рамках визита М.Моравецкий принял участие в открытии контейнерного городка, построенного для вынужденных переселенцев из Украины.

Премьер-министр Польши отметил, что в случае обострения военных операций будет обеспечено возвращение в Польшу (репатриация) поляков, проживающих в западной Украине.