Кабмин Литвы с мая отменил экстремальную ситуацию из-за COVID-19 

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Правительство Литвы в среду отменило действовавшую более двух лет экстремальную ситуацию в связи с COVID-19 — этот правовой режим перестанет действовать с 1 мая.

Кабмин принял решение, так как уже более двух месяцев последовательно сокращается число новых случаев заболевания коронавирусом и число госпитализаций, также достигнутый уровень иммунизации населения превышает 80%.

«Учитывая доминирование штамма омикрон, очень высокий уровень иммунизации населения и улучшении эпидемиологическйой ситуации при практически отсутствии мер по борьбе с пандемией, в настоящее время нет оснований для сохранения чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении правительства.

В настоящее время снято большинство введенных ранее ограничений, сохраняются требования по ношению масок в лечебно-профилактических учреждениях и общественном транспорте.

Изоляция для людей с COVID-19 сокращена до пяти дней, а требования изоляции для тех, кто был в контакте с больным, не распространяются.

По данным Департамента статистики, с начала пандемии в стране подтверждено в общей сложности более 1 млн случаев коронавируса, от COVID-19 умерло более 9 тыс. человек.

Заболеваемость COVID-19 снижается с начала года — показатель новых случаев на 100 тыс. жителей, по данным среды, достигает 551, доля положительных ответов при тестировании составляет около одной пятой.

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